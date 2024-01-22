Двоє дітей провалилися під кригу на Кіровоградщині: тіло одного хлопчика знайшли, другу дитину шукають. Про це повідомляють у ДСНС, передає НСН.

Цими вихідними, у суботу, до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення від стурбованої мешканки с. Олександрівка про те, що на кризі р. Інгулець гуляють двоє дітей. Після цього, зі слів жінки, діти зникли.

Надзвичайники розпочали пошуково-рятувальні роботи, які тривали й наступного дня. О 9.29 ранку 21 січня водолазами було знайдено та вилучено з водойми тіло хлопчика 2015 р.н.

Пошуки другої дитини тривають.

Причину та обставини загибелі встановлюють фахівці.

Двоє дітей провалилися під кригу на Кіровоградщині: відео

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