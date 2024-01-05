На Харківщині врятували 7-річного хлопчика, який опинився на тонкій кризі (відео)

На Харківщині врятували 7-річного хлопчика, який опинився на тонкій кризі. Зворушливе відео порятунку дитини оприлюднили у ДСНС, передає НСН.

Подія сталася у селищі Пісочин Харківського району. Тут, катаючись з гірки на надувних санчатах-тюбінгах, 7-річна дитина потрапила на тонку кригу річки Уди. Товщина льоду не перевищувала 1,5-2 см.

Рятувальники витягли хлопчика разом із тюбінгом на берег і передали мамі. На щастя, дитина відбулася легким переляком.

Шановні батьки! Не залишайте дітей без нагляду під час зимових розваг! Дбайте про їхню безпеку! – звертаються до дорослих рятувальники

На Харківщині врятували 7-річного хлопчика: відео

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