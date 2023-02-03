Проковтнув деталь Lego: у Львові врятували малюка

У Львові врятували малюка, який проковтнув деталь Lego. 16 січня, його врятували лікарі, передає НСН.

Іграшковий руль від машинки-конструктора застряг у стравоході. Хлопчика звати Юрчик. Малюк четверта дитина у багатодітній сім’ї. До нового року старші діти вирішили зібрати конструктор Lego. Вони ймовірно не помітили, як молодший брат випадково проковтнув одну з деталей.

«Грудне молоко Юрчик їв добре, проблеми почалися, коли ми давали йому прикорм. Він почав блювати, хоча раніше такого не було. У нього діагностували запалення правої легені, але ми не знаємо, чи то деталька спровокувала запалення, чи це вже все трапилося під час запалення», розповідає мама Юля.

За кілька тижнів після нового року батьки хлопчика звернулись до лікарні з підозрою на пневмонію. Юрчику зробили комп’ютерну томографію, на якій побачили розширення простору стравоходу і звуження в одному місці. А також залишкові запальні зміни після пневмонії верхньої частки правої легені.

У Львові врятували малюка, який проковтнув деталь Lego

На жаль, у стравоході не змогли побачити сторонній об’єкт, проте блювота у дитини не припинялась. Фахівці вирішили додатково обстежити стравохід. Під час фіброгастроскопії побачили певний сторонній предмет, а навколо нього почав формуватися рубець. Це свідчить про те, що деталь конструктора перебувала у стравоході щонайменше 3 тижні. Хірурги швидко видалили сторонній предмет.

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