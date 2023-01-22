«Страшне, коли діти вже не кричать»: як лікарка з Дніпра врятувала сусідську дівчинку

14 січня після влучання ворожої ракети у багатоповерхівку лікарка з Дніпра врятувала сусідську дівчинку. Попри те що, жінка також постраждала від вибуху, передає НСН.

«Я навіть не почула вибуху, тільки почула і побачила, що на мене летять вікна, страшна вибухова хвиля, яка мене відкинула з кімнати в коридор», пригадує Світлана.

Того дня її з чоловіком врятувало від загибелі диво.

«Два під’їзди повалилися, там страшне, що робилося, дим, буквально все горіло, люди кричали», розповідає вона.

В чому була, жінка з чоловіком вискочили надвір. Вона, лікар із 36-річним досвідом, одразу кинулась рятувати поранених.

«Я дитячий лікар і я зразу побачила неподалік там метрів 20 від нашого під’їзду лежала дівчинка. Ця дівчинка, я її впізнала, вона з нашого під’їзду, її звати Мирослава», говорить Світлана.

Лікарка з Дніпра врятувала сусідську дівчинку: відео

Стан дівчинки був дуже тяжкий, її вдарило уламком плити. У неї була велика крововтрата. Дівчинка вже майже ні на що не реагувала.

«В неї це були рвані рани, там уже не було одягу, не було шкіри, кістки були видні. Коли люди ще кричать і дітки, це ще не саме страшне, страшне, коли вони вже не кричать», каже лікарка.

Під час вибуху 9-річна Мирослава була на вулиці. Бабуся, що з нею гуляла, на хвилинку зайшла додому, там її й застав вибух. Жінка вціліла, і кинулась шукати онуку.

«Я бігала, кричала, все сиплеться у двір до нас, її ніде немає. Молодий чоловік, не знаю як його звати, тоді було не до нього, я йому дуже вдячна, за першу допомогу, він допомагав Мирославі. Тут прибігла Світлана Юріївна й кричить, це наша Мирославка, Сергію заводь машину, поїхали», – говорить бабуся дівчинки.

Без вікон, з побитими дверима, автівка все ж завелась. За лічені хвилини Мирославу доправили до лікарні. Її одразу взялись оперувати. Цей той випадок, коли хвилини врятували життя, кажуть у реанімації.

«Є таке поняття «золота година», якщо допомога надана за цю годину, набагато кращий прогноз», розповідають медики.

У дівчинки сильно травмувало ніжки, їх лікарі збирають по частинах. Попереду у Мирослави тривала реабілітація. Вона і досі найтяжча із поранених дітей. Але медики сподіваються, що пацієнтка зможе не лише ходити, а й танцювати.

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