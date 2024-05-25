“В поле беремо аптечку і ховаємося у ямку”: як на березі Каховського водосховища під обстрілами вирощують полуницю (ВІДЕО)

“В поле беремо з собою аптечку, а коли починається обстріл, ховаємося там у ямку”. Журналісти розповіли, як на березі Каховського водосховища люди вирощують полуницю. Героями матеріалу стали родини з Нікопольщини.

Репортаж з прифронтового регіону підготувало Суспільне, передають Новини України – НСН.

Зокрема, розповіли про родину пані Юлії, яка вирощує полуницю понад 10 років. За словами жінки, цьогоріч — найтяжче. Через відсутність централізованого водопостачання город поливати нормально не можуть. І як наслідок – ягода не наливається.

Крім того, збираючи полуницю та розвозячи її адресно, ризикують і своїми життями. Адже військові армії РФ постійно обстрілюють село дронами та артилерією.

“Мати і чоловік тільки вийшли на поле – й одразу обстріли, вони побігли й у підвалі сиділи. Ми проживаємо пекло. Якщо того року ми ще встигли щось полити та щось встигли заробити, то цього року в нас ходу взагалі немає”, — розказала жінка.

У Юлії три ділянки з полуницею. Раніше на кошти від продажу родина могла жити пів року. Першу зібрану полуницю здавали по 150-180 гривень за кілограм. Цьогоріч ціна – 40-50.

“Перший збір був 10 кг, потім 30, минулого разу 60 кг. Якщо в нас 3-й збір, то вона крупніша, бо був полив”, — сказала Юлія.

За словами жінки, багато людей, які займалися тут вирощуванням полуниці — виїхали. Тому конкуренції зараз майже немає.

“В нас там невеличка ямка, в яку можеш сховатися. Ми завжди з собою аптечку носимо”

На початку травня свою полуницю розпочали збирати й Ірина та її родина з Нікополя. Займаються цим рік. Жінка розповіла: через повномасштабну війну немає варіантів іншої роботи. Внаслідок одного із ворожих обстрілів Ірина з чоловіком були поранені, вони втратили два будинки та інше поле на березі колишнього Каховського водосховища. Зараз хотіли збувати ягоду оптом, але це занадто дешево.

“Це не коштує того. Стільки праці віддати за копійки. Стараємося самі, коли люди замовляють через Інтернет, телефоном. Десь вивезти на ринок, у місто. Але ціну високу не ставимо”, — розказала жінка.

Минулого року обстрілами військ РФ на городі пошкодило трубопровід та не було води. Родич Ірини обладнав ділянку крапельним поливом. Підключати його можуть до різних місткостей.

“Навіть при слабкому тиску можемо вмикати верх чи низ. І воно все одно буде проливатися. Але щоб воно все працювало, нам треба було встановити сюди ще фільтр, бо труби просто жахливі”, — розказав Олексій.

Родина посадила 2,5 тисячі кущів полуниці. Догляд за ними — щоразу ризик.

“В таких умовах — це дуже тяжко. Іноді не можеш сюди вийти через обстріл. В нас там невеличка ямка, в яку можеш сховатися. Ми завжди з собою аптечку носимо”, — розповів він.

Минулого року замість запланованої тонни полуниці зібрали 300 кілограмів, сказав Олексій. Зараз назбирали 200 та продаватимуть ягоду ще до червня. Чи будуть продовжувати свій бізнес надалі, поки ще не знають. Кажуть: усе залежатиме від умов у місті.

Як на березі Каховського водосховища під обстрілами вирощують полуницю: відео

Полуниця зі смаком пороху і запахом страху – про жахливі будні нікопольщини

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