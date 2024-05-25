3 червня можна буде побачити Великий парад планет: як відрізнити планети від зірок

3 червня можна буде побачити Великий парад планет. Розповідаємо, коли саме спостерігати і як відрізнити планети від зірок.

Парад планет – що це за явище

‘Парад планет’ або точніше ‘вирівнювання планет’ – астрономічне явище, при якому планети розташовуються близько одна до одної на небі, якщо дивитися на них із Землі. Коли видно одночасно відразу шість планет – це Велике вирівнювання, коли видно сім планет Сонячної системи – це Велике чи Повне вирівнювання.

3 червня можна буде побачити Великий парад планет

Велике вирівнювання це досить рідкісне явище. У передранковий час 3 червня можна буде одночасно побачити відразу шість планет: Меркурій, Юпітер, Уран, Марс, Нептун і Сатурн.

Жовтий Сатурн з’явиться на небі пізно вночі. Його можна буде побачити неозброєним оком у сузір’ї Водолія. Нептун буде розташований у сусідньому сузір’ї Риб, але щоб його побачити, буде потрібний потужний бінокль. Трохи згодом зійде Марс. Планета буде розташована в сузір’ї Риб, і її можна буде побачити неозброєним оком. Перед світанком на східному небосхилі зійдуть Уран, Юпітер та Меркурій. Усі три планети будуть розташовані у сузір’ї Тельця.

Юпітер буде досить яскравим, що дозволить спостерігати за ним неозброєним оком. Меркурій без допомоги оптики побачити можна, але за великого успіху. Він буде розташований досить близько до Сонця. Уран можна побачити лише у бінокль.

Як відрізнити планети від зірок

Щоб відрізнити планети від зірок, потрібно враховувати, що вони не мерехтять на небі. Це тому, що планети – це хай і невеликі, але диски, а не точки. Відбите світло Сонця, яким вони світяться більш рівномірне, ніж світло зірок. Вплив атмосферної ‘лінзи’ світ планет менше, ніж зірки.

А коли наступний парад планет?

Наступний парад планет можна буде спостерігати 28 серпня 2024 року. Тоді буде видно Меркурій, Марс, Юпітер, Уран, Нептун і Сатурн.

А 28 лютого 2025 року можна буде спостерігати Велике (або Повне) вирівнювання: будуть одночасно видно всі сім планет Сонячної системи – Сатурн, Меркурій, Нептун, Венера, Уран, Юпітер та Марс.

До речі: Незабаром станеться термоядерний вибух зірки – рідкісна подія, яку можна побачити з Землі

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