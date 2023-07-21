Четверо загиблих внаслідок удару армії рф по Пологівському району на Запоріжжі

Внаслідок удару армії рф по Пологівському району на Запоріжжі загинуло четверо людей. Всі вони були працівниками атакованого ворогом об’єкту інфраструктури. Про це повідомили 21 липня у Запорізькій ОВА, передає НСН.

Повідомляється, що за минулу добу ворог здійснив 80 ударів по 20 населених пунктах Запорізької області

63 артилерійських обстрілів зазнали Гуляйполе, Левадне, Білогір’я, Чарівне, Гуляйпільське, Малинівка, Червоне, Щербаки, Степногірськ, П’ятихатки та інші прифронтові села. Крім цього зафіксовано 10 ударів з РСЗВ по Новодарівці, 6 авіаційних ударів по П’ятихатках, Оріхову та Малій Токмачці, а також атака БПЛА по Лобковому.

Внаслідок удару по об’єкту інфраструктури Пологівського району військовослужбовцями рф загинули чотири працівники 29, 30, 33 та 43 років, ще двох поранених направлено до лікувального закладу.

Надійшло 33 повідомлення про руйнування житлових будинків громадян та об’єктів інфраструктури.

У ДСНС повідомляють, що впродовж доби внаслідок ворожих обстрілів виникло 2 пожежі у Пологівському районі. Вогнеборці ліквідували загорання житлового будинку та двох господарчих споруд на загальній площі 130 кв.м.

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