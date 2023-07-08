На Запоріжжі 20 окупантів відмовилися йти на «передок»: що відбувається на фронті 8 липня

Повномасштабна війна в Україні триває вже п’ятисоту добу. Про ситуацію на фронті 8 липня і втрати противника НСН повідомляє, посилаючись на Генштаб ЗСУ.

Нічна повітряна атака і загальна ситуація на фронті

Уночі 8 липня 2023 року ворог атакував іранськими ударними дронами «Shahed-136/131» з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, Краснодарський край).

В результаті бойової роботи підрозділами ППО Сил оборони України знищено 5 ударних БпЛА «Shahed-136/131».

Частину ударних БпЛА не вдалось перехопити. «Шахеди» влучили в промислові об’єкти та об’єкти інфраструктури на Дніпропетровщині та Кіровоградщині. Попередньо без жертв.

Минулої доби російські окупаційні війська також атакували територію України іранськими ударними дронами “Shahed”. 12 із 18 цих БпЛА було знищено.

Крім того, ворог завдав ракетного удару по території одного з інфраструктурних об’єктів Запоріжжя. Також зафіксовано 53 авіаційних удари та близько 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, зруйновано інфраструктуру, постраждали мирні люди.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Противник зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби відбулось 36 бойових зіткнень.

Ситуація на окремих напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Визначені підрозділи ЗС білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник протягом доби завдав авіаційного удару в районі Вільшаної Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема це Попівка Чернігівської області; Краснопілля Сумської області та Окіп, Нескучне, Вовчанськ, Бударки і Рублене на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник намагався наступати в районах Новоселівського і Стельмахівки Луганської області. Наші воїни стійко тримають оборону, відбили усі атаки ворога. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Колодязне, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Куп’янськ та Кислівка Харківської області.

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів штурмові дії та намагався витіснити наші війська із займаних позицій в районі північно-західніше Берестового Луганської області, успіху не мав. Завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Спірного на Донеччині. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема Невське, Білогорівка Луганської області та Веселе, Роздолівка – Донецької.

На Бахмутському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили усі ворожі атаки в районі населеного пункту Берхівка Донецької області. Разом з тим, противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Богданівка, Кліщіївка, Олександро-Шультине, Біла Гора, Курдюмівка та Північне. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали більш як 20 населених пунктів, серед яких Васюківка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Олександро-Шультине, Біла Гора та Диліївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив безуспішні наступальні дії в районах Новокалинового, Авдіївки та Невельського. У той же час, зафіксовано артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема це Керамік, Желане, Авдіївка, Сєверне, Карлівка, Первомайське та Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку, під ворожими вогнем артилерії, наші захисники відбили усі атаки в районі міста Мар’їнка. Противник завдав авіаційного удару біля Красногорівки Донецької області. Здійснив обстріли населених пунктів Красногорівка, Мар’їнка та Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Благодатного Донецької області. Завдав авіаційного удару біля Великої Новосілки. Здійснив обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема це Новомихайлівка, Єлизаветівка, Богоявленка, Вугледар, Золота Нива та Сєверне на Донеччині.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Здійснив артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів, серед них Новодарівка, Левадне, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Запорізької області; Львове, Токарівка, Антонівка, Велетенське, Кізомис Херсонської області та місто Херсон. Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Успіхи ЗСУ

На тлі успішних бойових дій Сил оборони України та через значні втрати противника в живій силі, в підрозділах російських окупаційних військ збільшилась кількість відмов від участі у бойових діях. Так, в районі населеного пункту Розівка Запорізької області, близько 20 російських військових відмовились виконувати бойові завдання на передових позиціях. Після цього їх взято під варту та переміщено до будівлі Розівського районного суду.

Авіація сил оборони України за минулу добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу противника, 4 – по зенітно-ракетних комплексах та 1 – по пункту управління ворога. Також нашими захисниками було знищено 2 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 пункти управління, склад боєприпасів, 8 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 2 засоби протиповітряної оборони та 2 станції радіоелектронної боротьби противника.

Загалом, українські воїни ліквідували 630 російських окупантів, знищили – 4 танки, 9 бойових броньованих машин, 16 артилерійських систем, 3 РСЗВ, 2 засоби ППО, 14 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 16 автомобілів та 7 одиниць спеціальної техніки.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.07.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 233440 (+630) осіб ліквідовано,

танків ‒ 4074 (+4) од,

бойових броньованих машин ‒ 7953 (+9) од,

артилерійських систем – 4346 (+16) од,

РСЗВ – 661 (+3) од,

засоби ППО ‒ 410 (+2) од,

літаків – 315 (+0) од,

гелікоптерів – 309 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3666 (+14),

крилаті ракети ‒ 1271 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6914 (+16) од,

спеціальна техніка ‒ 619 (+7).

Дані уточнюються.

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