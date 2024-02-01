Поліція показала катівню у Херсоні, де окупанти тримали 90 українців (фото)

Поліція показала катівню у Херсоні, де окупанти тримали 90 українців, передає НСН. У викраденні й катуванні людей підозрюють загарбника та громадянина України. Слідчі поліції Херсонщини завершили розслідування.

Після визволення Херсона було встановлено, що під час окупації міста військові рф у захопленому приміщенні обласного главку поліції в нефункціонуючому багато років ізоляторі тимчасового тримання організували катівню. Сюди окупанти привозили незаконно затриманих місцевих жителів і піддавали їх тортурам. Слідчим вдалося встановити особи причетних до катувань двох злочинців – військовослужбовця рф та громадянина України.

Як розповів начальник відділу розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту, слідчого управління поліції Херсонщини Ігор Дем’янюк, на теперішній час поліцейські встановили, що у підвальних приміщеннях ГУНП під час окупації міста російські військові утримували та піддавали тортурам близько 90 громадян України. Доля деяких затриманих досі не відома.

Також вжитими слідчо-розшуковими заходами правоохоронці встановили, що до катувань причетні 33-річний військовослужбовець рф та 33-річний житель Олешок, який погодився на співпрацю з силовими структурами окупантів.

Зокрема, поліцейським відомо, що у червні 2022 року злочинці в обласному центрі незаконно затримали 40-річного херсонця, одягли йому на голову мішок та привезли до будівлі ГУНП в Херсонській області.

Незаконно затриманого чоловіка ув’язнили в непристосованій до тривалого перебування людей камері. Його тримали в антисанітарних умовах, не давали їжі та води, били, погрожували вбивством та схиляли до співпраці з окупаційною владою.

Обом злочинцям заочно було повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28 «Вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією», ч. 1 ст. 438 «Порушення законів та звичаїв війни» Кримінального кодексу України. Наразі досудове розслідування завершене, обвинувальний акт затверджений обласною прокуратурою та скерований на розгляд суду. Злочинцям загрожує позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.

Поліція показала катівню у Херсоні: фото

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