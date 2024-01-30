Названо дві області, де найбільше лютували російські кати. Інформацію оприлюднила менеджерка правозахисної асоціації Freerights Анастасія Малинка, передає НСН з посиланням на Укрінформ.

Скоєні російськими загарбниками на території України воєнні злочини увійшли до архіву «Чорний реєстр випадків страт, катувань і жорстокого поводження з цивільним населенням на тимчасово окупованих територіях України».

Про це повідомила на презентації реєстру в Медіацентрі Україна – Укрінформ Анастасія Малинка.

Де найбільше лютували російські кати

Всього зібрано 432 випадки катувань на ТОТ, серед яких 128 – у Херсонській області, 119 – Київській, 76 – Харківській, 34 – в Запорізькій, 28 – в Чернігівській, 15 – в Сумській, 12 – в Миколаївській, 10 – в Донецькій, 6 – в Луганській і 4 в Автономній республіці Крим, – сказала Малинка.

За її словами, зібрана база поєднує аналітичні дослідження та опис воєнних злочинів, вчинених росіянами на окупованих частинах, вона наочно демонструє обсяг трагедії.

Малинка повідомила, що факти катувань були зібрані у період з 24 лютого 2022 року по 31 серпня 2023 року, тобто за півтора року війни. Головна мета архіву – створити книгу пам’яті, що збереже інформацію про масштаб злодіянь проти цивільного населення на окупованих територіях, і яка може бути використана у міжнародних судах.

Збір фактів продовжується, зауважила вона і звернулась з проханням повідомляти організацію про такі злочини загарбників.

З реєстром злочинів можна ознайомитись на сайті організації як українською, так і англійською мовами.

Менеджерка з прав людини Всесвітньої організації проти катувань (OMCT) Марія Квіцінська зауважила, що буде створено дорожню карту розслідування катувань і насильницьких зникнень, аби зафіксовані випадки стали частиною кримінальних проваджень і винні у воєнних злочинах були покарані.

Правозахисна асоціація Freerights входить до коаліції «Україна. П’ята ранку», яка почала роботу 25 лютого 2022 року, наступного дня після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, та об’єднує 38 неурядових організацій та індивідуальних експертів, які спрямовують зусилля для системного документування воєнних злочинів і злочинів проти людяності, скоєних у ході російської збройної агресії проти України.

Коаліція займається захистом жертв російсько-української війни через державні та міжнародні механізми правосуддя. Її діяльність спрямована на досягнення справедливості через притягнення до відповідальності владної верхівки РФ за скоєння злочину агресії проти України.

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