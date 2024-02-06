Росіяни вдарили по Нікопольщині дроном: двоє поранених у Марганці

Росіяни вдарили по Нікопольщині дроном 6 лютого. Про це повідомляє ДніпроОВА, а також обстріл прокоментували у прокуратурі, передає НСН.

Двоє людей поранені у Марганці. Такі наслідки чергової атаки на місто. Ворог вгатив дроном-камікадзе, – написав начальник ДніпроОВА Сергій Лисак – 50-річна жінка лікуватиметься вдома. Чоловік 63 років – госпіталізований у стані середньої тяжкості.

Посадовець додав, що пошкоджені 4 приватні будинки та авто. Деталі з’ясовуються.

Прокуратура теж показала наслідки удару по Марганцю 6 лютого,

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 6 лютого 2024 року військові рф завдали удару безпілотним літальним апаратом по м. Марганець Нікопольського району.

Росіяни вдарили по Нікопольщині дроном: фото

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