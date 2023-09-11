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Тег:
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Окупанти від ранку гатять по Нікополю 11 вересня: є поранені і багато руйнувань (фото)

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Окупанти від ранку гатять по Нікополю 11 вересня: є поранені і багато руйнувань (фото)
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Окупанти від ранку гатять по Нікополю 11 вересня: є поранені і багато руйнувань. Про це повідомляють у ДніпроОВА, передає НСН.

За словами начальника ДніпроОВА Сергія Лисака, сьгодні російська армія вже двічі вгатила по Нікополю. Цілила з «Граду» та важкої артилерії.

Постраждали три людини. Це чоловіки 24, 47 і 56 років. У них мінно-вибухові травми та осколкові поранення. Всі в лікарні в стані середньої тяжкості.

Потрощені магазин, приватне та харчове підприємства. Зачепило й навчальний заклад. Понівечені п’ятиповерхівка, господарські споруди та авто.

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Станом на зараз у Нікополі триває тривога. Мешканців просять не виходити з укриттів.

Окупанти від ранку гатять по Нікополю 11 вересня: фото

Окупанти від ранку гатять по Нікополю 11 вересня: є поранені і багато руйнувань

Окупанти від ранку гатять по Нікополю 11 вересня: є поранені і багато руйнувань

Окупанти від ранку гатять по Нікополю 11 вересня: є поранені і багато руйнувань

Окупанти від ранку гатять по Нікополю 11 вересня: є поранені і багато руйнувань (фото)

Окупанти від ранку гатять по Нікополю 11 вересня: є поранені і багато руйнувань (фото)

Окупанти від ранку гатять по Нікополю 11 вересня: є поранені і багато руйнувань (фото)

Окупанти від ранку гатять по Нікополю 11 вересня: є поранені і багато руйнувань (фото)

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