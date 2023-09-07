Окупанти знову гатили по Нікополю: є поранені і руйнування

Окупанти знову гатили по Нікополю на Дніпропетровщині. 7 вересня під обстрілом був приватний сектор міста. Є поранені і руйнування. Про наслідки повідомили у прокуратурі, передає НСН.

Поранено двох мешканців внаслідок чергового ворожого обстрілу м. Нікополь – розпочато розслідування

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 7 вересня 2023 року військові рф обстріляли зі ствольної артилерії м. Нікополь.

Внаслідок ворожої атаки осколкові поранення отримали двоє місцевих мешканців – 57-річний чоловік та 52-річна жінка.

Пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди, автомобіль, гараж та лінії електропередач.

Прокурори спільно з іншими правоохоронцями зафіксували черговий воєнний злочин рф.

Окупанти знову гатили по Нікополю: фото наслідків

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