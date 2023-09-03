Ворог безперервно гатить по Нікопольщині: вранці 3 вересня накрив «Градами» (фото)

Ворог гатить по Нікопольщині вже 14-й місяць поспіль. Останнім часом обстріли посилилися, без них не проходить жодної доби. Вранці 3 серпні окупанти накрили «Градами» і артилерією район. Про це повідомляють в ОВА, передає НСН.

Окупанти поцілили по Покровській сільській громаді Нікопольського району. З «Градів» і артилерії випустили понад 30 снарядів.

Пошкодили 5 багатоповерхових будинків і об’єкт цивільної інфраструктури. Понівечили чотири автівки, одну – знищили. На щастя, людей цього разу не зачепило.

Ворог гатить по Нікопольщині щодня

А от вчора на Нікопольщині було четверо поранених. Від ранку ворог п’ять разів обстрілював район з важкої артилерії. Випустив більш ніж чотири десятки снарядів. Атакував район і безпілотником. Цілив по Нікополю, Марганецькій та Мирівській громадах.

Постраждали четверо людей. Чоловіки 40, 52 та 63 років. І 60-річна жінка.

Пошкоджені інфраструктурний об’єкт, магазин, комунальне підприємство. Понівечені 14 приватних будинків, господарські споруди та лінії електропередач. А ще – трактор і 4 легкові авто.

На момент публікації цієї новини стало відомо про ще один обстріл вранці. Мешканців прибережних територій Нікопольщини попереджають про високу ймовірність ворожих атак сьогодні і просять за можливості бути вдома.

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