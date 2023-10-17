Армія РФ вдарила по гуртожитку у Слов’янську 17 жовтня: під завалами люди

Армія РФ вдарила по гуртожитку у Слов’янську 17 жовтня: під завалами шукають людей. Про це повідомляють у ДСНС, передає НСН.

Ворог знову підступно завдав удару по житловій забудові м. Слов’янськ 17 жовтня. Внаслідок обстрілу руйнувань зазнала 5-поверхова будівля гуртожитку.

За попередньою інформацією, під завалами перебувають дві особи.

На місці події працюють рятувальники Донеччини та зведений загін ДСНС України. Тривають аварійно-рятувальні роботи.

Ще новини України: Окупанти вбили двох волонтерів у Куп’янську під час евакуації мирних громадян