російсько-окупаційні війська у ніч проти 21 вересня під час масованої ракетної атаки по Україні здійснили обстріл гуртожитку у Херсоні — є загиблі та постраждалі

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, передає НСН.

За його інформацією, приблизно о 3:40 армія рф накрила вогнем житлові квартали Херсона. росіяни поцілили у будівлю гуртожитку, коли люди ще спали, повідомив

Армія РФ здійснила обстріл гуртожитку у Херсоні 21 вересня — є загиблі

Наразі відомо про двох загиблих мирних жителів — фахівці встановлюють їхні особи. 61-річну херсонку госпіталізували у важкому стані.

Також до лікарні доправили двох жінок 44 і 57 років, а також 49-річного чоловіка — у них травми середньої важкості. 81-річна жителька отримала медичну допомогу на місці.

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Вранці 21 вересня російсько-окупаційні війська завдали масованого ракетного удару по цивільній інфраструктурі України. Відомо зокрема про падіння уламків ракет у Києві та «прильоти» у Харківській області..

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