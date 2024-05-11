Про це повідомив речник ОСУВ “Хортиця” Назар Волошин, передають Новини України – НСН.

“На даний час тривають оборонні бої. На напрямках населених пунктів Липці та Вовчанськ продовжуються контрударні заходи. Ворог там застосовує піхоту та техніку. Також тривають бої і в прикордонні, в районі тих населених пунктів, які перебували фактично в “сірій зоні” – Стрилече, Пильна та Борисівка, а також район Олійникове та Огірцеве”, – розповів він.

У прикордонних регіонах Харківської області тривають бої – яка ситуація на зараз

За словами спікера, сили оборони діють на підготовлених вогневих рубежах, здійснюється вогневе ураження по окупантах, які вклинилися в оборону ЗСУ.

“Також є рішення керівництва про посилення підрозділів ЗСУ, яке вже реалізовується”, – констатував Волошин.

Наступ окупантів у Харківській області

10 травня війська РФ спробували прорвати кордон України із боку Харківської області. Але ЗСУ змогли відбити атаки РФ, вступивши до артилерійського бою.

Окрім тиску на позиції українських військових, окупанти обстрілюють і місцеве населення. Зокрема, в центрі Вовчанська майже не залишилося жодної вцілілої будівлі. Є загиблі та поранені серед цивільного населення.

На даний момент у Харківській області тривають бої. Вчора повідомлялося, що окупанти вклинилися у оборону Харківської області. При цьому на ранок 11 травня у Генштабі уточнювали, що Збройни сили України відбили 9 атак у районах населених пунктів Стрелеча, Красне, Мороховець, Олійникове, Лук’янці, Огурцове, Гатищі, Плетенівці Харківської області.

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