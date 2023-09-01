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Тег:
ВійнаХерсон
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Армія рф вбила 34-річного чоловіка у Херсоні 1 вересня

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Армія рф вбила 34-річного чоловіка у Херсоні 1 вересня
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Армія рф вбила 34-річного чоловіка у Херсоні 1 вересня, повідомляє НСН, посилаючись на Херсонську ОВА і Херсонську обласну прокуратуру.

Близько 12:50 окупанти обстріляли житловий квартал міста. Внаслідок ворожого удару травми несумісні з життям отримав 34-річний чоловік, який знаходився на вулиці, повідомили в ОВА

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 1 вересня близько 12:50 окупанти обстріляли місто Херсон. Попередньо, обласний центр ворог бив із мінометів.

Поцілили по приватному  будинку, внаслідок чого травми несумісні із життям отримав чоловік.

https://t.me/khersonskaODA/9639

Дані щодо травмованих уточнюються.

На місці працюють правоохоронці та документують наслідки чергового воєнного злочину, вчиненого представниками збройних сил рф.

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