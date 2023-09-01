Армія рф вбила 34-річного чоловіка у Херсоні 1 вересня, повідомляє НСН, посилаючись на Херсонську ОВА і Херсонську обласну прокуратуру.

Близько 12:50 окупанти обстріляли житловий квартал міста. Внаслідок ворожого удару травми несумісні з життям отримав 34-річний чоловік, який знаходився на вулиці, – повідомили в ОВА

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 1 вересня близько 12:50 окупанти обстріляли місто Херсон. Попередньо, обласний центр ворог бив із мінометів.

Поцілили по приватному будинку, внаслідок чого травми несумісні із життям отримав чоловік.

Дані щодо травмованих уточнюються.

На місці працюють правоохоронці та документують наслідки чергового воєнного злочину, вчиненого представниками збройних сил рф.

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