На Чернігівщині армія росії вбила чоловіка і зруйнувала будівлю міської ради, передає НСН, посилаючись на ОВА і ОК «Північ».

За останню добу ворог 4 рази обстріляв прикордонні населені пункти Чернігівської області. Зафіксовано 39 вибухів. Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Застосовано міномети, АГС, дрони-камікадзе. Як наслідок – пошкоджено цивільну інфраструктуру.

На жаль, внаслідок одного із обстрілів загинув чоловік.

Вночі ворог поцілив у будівлю міської ради у Семенівці Новгород-Сіверського району. Виникла пожежа, будівля частково зруйнована. Також постраждали будинки поряд.

Пізнього вечора 21 серпня близько 22:00 по цивільному об’єкту в Чернігівській області було завдано удару іранським безпілотником Shahed-136/131.

На Чернігівщині і Сумщині армія росії не припиняє терор

В ОК «Північ» повідомляють сумну статистику. Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської та Сумської областей. Всього протягом доби нараховано 6 обстрілів (41 вибух) із різних видів озброєння.

Чернігівська область

Семенівська громада:

Карповичі – 16 приходів, ймовірно міномет 82 мм.

Блешня – 7 приходів, ймовірно міномет 82 мм.

Новгород-Сіверська громада:

Семенівка – 1 приход, ймовірно дрон-камікадзе. В результаті обстрілу пошкоджено 3 будівлі.

Сумська область

Шосткинський район:

Об’єднане – 7 приходів, ймовірно міномет 82 мм; 2 приходи, ймовірно міномет 120 мм.

Чуйківка – 8 приходів, ймовірно міномет 82 мм.

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