Купити квартиру в Дніпрі

Тег:
ПодіїЧернігів

Від отруєння чадним газом загинула родина з 4-річною дитиною на Чернігівщині

Адмін сайту
Від отруєння чадним газом загинула родина з 4-річною дитиною на Чернігівщині

Від отруєння чадним газом загинула родина з 4-річною дитиною на Чернігівщині. Про це повідомляють у ДСНС, передає НСН.

Трагедія сталася у Новгороді-Сіверському в квартирі двоповерхового багатоквартирного житлового будинку. Тут отруїлися чадним газом батько, матір та їх 4-річна дитина.

Витік чадного газу стався через порушення правил експлуатації газового котла. Наразі поліція з’ясовує всі обставини трагедії.

Від отруєння чадним газом загинула родина з 4-річною дитиною на Чернігівщині

Чадний газ — одна з найпоширеніших причин нещасних випадків в оселях, що опалюються пічками, камінами чи газовими котлами. Він непомітний для зору, абсолютно невідчутний і здатен призвести до біди за лічені хвилини. Встановлення детектору чадного газу в приміщенні може вберегти ваше життя! – йдеться у повідомленні ДСНС-ників

Ще новини України: Загинули двоє маленьких дітей і їх мама: трагедія на Чернігівщині

Якщо ви хочете подякувати нам за нашу роботу, ви можете це зробити тут
Все про допомогу

Схожі публікації

To Top
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ви блокуєте нашу рекламу

Встановіть наш додаток для зручнішого перегляду сайту. Або додайте сайт у БІЛИЙ список.
Ще новини ⬇
Розділи
Назад
Важливі
Новини
Lite
Допо-га
×