Від отруєння чадним газом загинула родина з 4-річною дитиною на Чернігівщині. Про це повідомляють у ДСНС, передає НСН.

Трагедія сталася у Новгороді-Сіверському в квартирі двоповерхового багатоквартирного житлового будинку. Тут отруїлися чадним газом батько, матір та їх 4-річна дитина.

Витік чадного газу стався через порушення правил експлуатації газового котла. Наразі поліція з’ясовує всі обставини трагедії.

Чадний газ — одна з найпоширеніших причин нещасних випадків в оселях, що опалюються пічками, камінами чи газовими котлами. Він непомітний для зору, абсолютно невідчутний і здатен призвести до біди за лічені хвилини. Встановлення детектору чадного газу в приміщенні може вберегти ваше життя! – йдеться у повідомленні ДСНС-ників

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