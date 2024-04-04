Ось така ціна світла: енергетики «СУМИОБЛЕНЕРГО» потрапили під авіаудар

Енергетики «СУМИОБЛЕНЕРГО» потрапили під ворожий авіаудар, коли їхали лагодити пошкоджені ворогом системи. Ось така ціна світла у прифронтових областях…

Про подію повідомили в АТ “СУМИОБЛЕНЕРГО”, передає НСН.

3 квітня у Краснопільській громаді працівники АТ “СУМИОБЛЕНЕРГО” потрапили під авіаудар зі сторони росії. Авто з енергетиками виїхало на виконання службових обов’язків, коли окупанти вдарили по території Краснопільщини, попередньо, керованою авіаційною бомбою. Вибуховою хвилею та уламками було пошкоджено транспортний засіб.

На момент удару в авто перебували 5 фахівців АТ СУМИОБЛЕНЕРГО.

Дані про цей випадок направлені до правоохоронних органів для проведення розслідування.

На щастя, працівники не постраждали.

Хочемо, щоб усі пам’ятали ціну, якою дається світло в прикордонній Сумській області. Щоденно наші фахівці ризикують життям під час забезпечення розподілу електроенергії в кожну оселю! Віримо, що вистоїмо! – йдеться у повідомленні

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