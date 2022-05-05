Олександр втік від війни з Донецька. А в Бучі росіяни вбили всю його сім’ю – дружину і двох малих дітей

Олександр Чікмарьов – переселенець з Донецька. Коли на рідному Донбасі почалася війна, він забрав сім’ю і виїхав на підконтрольну Україні територію – на Київщину. А через 8 років в Бучі росіяни вбили всю його сім’ю – дружину і двох маленьких дітей. Сам Олександр був важко поранений, втратив ногу.

Чоловік розказує свою трагічну історію, згадує той страшний день і плаче.

5 березня 2022 року родина просто виїхати з Бучі, яка вже була окупована. Але їх автівку обстріляли росіяни. Молода жінка і двоє дітей – 10-річний і 5-річний хлопчики загинули. Їх поховали на городі небайдужі люди.

Як жити далі, Олександр не знає…

Нижче – відео, у якому чоловік розповідає, як все було.

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