Рашисти розстріляли автомобіль з жінками і дітьми: серед загиблих 2-річний малюк (відео)

На початку квітня після радісних новин про звільнення Київщини від рашистів майже одразу почали з’являтися чорні звістки про розстріляних, замордованих, зґвалтованих окупантами мирних мешканців. І чим далі, тим більше інформації надходить про нові виявлені страшні злочини росіян, скоєні на окупованих територіях. Жертвою одного з них стала родина, яка намагалася врятуватися з району бойових дій на авто. Рашисти розстріляли автомобіль з жінками і дітьми. Загинули майже всі, хто був у салоні. Серед загиблих дворічна дитина.

Про трагедію, яка сталася ще 13 березня біля Містечка Макарів Бучанського району, розповів начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов, передає NNS. Російські окупанти розстріляли з бойової машини піхоти (БМП) автомобіль з цивільними, в якому люди намагалися евакуюватися.

Тоді один з місцевих жителів, який бачив обстріл, забрав і поховав тіла загиблих. Тепер правоохоронці провели ексгумацію тіл.

В результаті обстрілу в авто загинули троє жінок 30, 50 70 років, дворічний хлопчик і 14-річний підліток.

Дивом вдалося вижити тільки водієві, якого було госпіталізовано з важкими травмами.

Кулі, якими стріляли росіяни, були розривні, тому жінці на передньому сидінні, відірвало голову.

‘Це були цивільні люди, які просто хотіли виїхати на безпечну територію і втекти від війни. Однак їх безжально вбила російська армія’, – зазначив Небитов.

Люди їхали на авто в колоні з майже 15 машин. При цьому автомобіль був обмотаний білими рушниками, і на ньому написали ‘діти’. Колону 12 березня зупинили окупанти біля села Гавронщина – їм заборонили їхати далі і змусили ночувати прямо в автомобілях, залишаючись на місці. Але коли на наступний день колона спробувала рушити, їх розстріляли.

Автомобіль, в якому загинули жінки і діти, був у колоні передостаннім. В результаті обстрілу постраждали також люди, які їхали в останньому авто. Постраждалих забрав до себе додому місцевий мешканець Юрій, який став очевидцем цих подій. Він же і поховав загиблих у себе в городі.

Тепер правоохоронці провели ексгумацію тіл і направили їх на експертизу.

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