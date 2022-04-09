Злочини рашистів у Бучі: син приїхав рятувати матір, а його застрелив снайпер

Злочини рашистів у Бучі на Київщині шокували увесь цивілізований світ. Стають відомими все нові і нові факти. На жаль, загиблих людей не повернеш, але оприлюднення інформації про звірства окупантів допоможе притягнути винних до відповідальності. Про свою трагедію розповіла мешканка Бучі Тетяна Устюменко, яка втратила сина.

Розповідь жінки зафіксували і оприлюднили журналісти видання «Настоящее время», передає NNS.

Мешканка Донецька, яка втікала від ‘русского мира’ ще в 2014 році, втратила сина навесні 2022 року в Бучі під Києвом, коли окупанти знову прийшли в Україну.

За її словами, коли в Бучі почалися бойові дії, її син був у столиці. Але хотів приїхати в Бучу, щоб забрати батьків. По телефону мати відмовила хлопця, і він пообіцяв, що не буде їхати в передмістя Києва.

Після того як почався обстріл, вона стала телефонувати синові. Він довго не брав трубку. А потім їй відповів сусід, поряд з будинком якого окупанти розстріляли машину. Сказав, що хлопця більше немає в живих.

‘Я вискочила, побігла і побачила цей жах. Максик сидів у машині. Снайпер поцілив йому в середину чола. Настуся, яка сиділа ззаду, встигла вискочити і сховатися за машину. Але їй перебили ноги’, – розповіла жінка.

За останніми даними, в Бучі знайдені тіла 360 вбитих мирних громадян, серед яких 10 дітей.

Українська розвідка оприлюднила імена росіян, які влаштували масові вбивства у Бучі

Мешканців Бучі вбивали солдати з Хабаровського краю: показані обличчя ймовірних вбивць

Росія намагається приховати сліди звірств в Україні, але військові злочини РФ будуть розкриті