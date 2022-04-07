Росія намагається приховати сліди звірств в Україні, але військові злочини РФ будуть розкриті

Президент України Володимир Зеленський заявив, що завдяки свідкам, супутниковому моніторингу, іншим інструментам, які допомагають встановити правду, ми з’ясуємо всі обставини про більшість наших зниклих громадян і військові злочини Росії на території України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Президента України Володимира Зеленського, передає NNS

“У російському керівництві дійсно злякалися того, що гнів миру через побачене в Бучі повториться і через побачене в інших містах, звідки ми неодмінно виб’ємо окупантів. У нас є інформація про те, що російські військові змінили тактику і намагаються прибирати з вулиць і підвалів на захопленій території вбитих людей. Це тільки спроба приховати докази та більше нічого”, – заявив президент.

Зеленський також запевнив, що винним не вдасться уникнути відповідальності. Відомо вже про тисячі зниклих безвісти людей, про тисячі людей, які можуть бути або депортовані в Росію, або вбиті.