Не дожив до відбою і Нового року: окупанти вбили у Херсоні 11-рчного піаніста

Окупанти вбили у Херсоні 11-рчного піаніста Гліба Федюка напередодні Нового року. Хлопчика вже поховали. Про це пише «Їх убила росія», передає НСН.

Російські терористи убили дитину, обстрілявши Херсон в останній день 2023 року.

31 грудня один з російських снарядів влучив біля магазину у Корабельному районі Херсона, де знаходились діти. Гліб загинув на місці. Друга, 9-річна, дитина отримала черепно-мозкову травму, і зараз знаходиться у лікарні у тяжкому стані – у хлопчика уламок у мозку.

Гліб був учнем 5 класу фортепіанного відділу школи мистецтв №1 м. Херсона. Його мало б чекати велике майбутнє. Але росія воює з дітьми… росія убиває дітей… Світла памʼять янголу і співчуття батькам у такому страшному горі… – йдеться у повідомленні

У Херсоні вже попрощалися з 11-річним Глібом Федюком.

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