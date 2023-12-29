5-річному хлопчику констатували смерть мозку після видалення молочних зубів у Львові

У Львові 5-річному хлопчику констатували смерть мозку після видалення молочних зубів. Зуби дитині видаляли у стоматологічній клініці під загальним наркозом. Про трагедію розповів батько хлопчика, відомий український бандурист і автор пісень Віктор Пашник. Чоловік прагне добитися справедливості і притягти до відповідальності винних. Про це він пише на своїй сторінці у Фейсбуці, передає НСН.

За словами Віктора, трагічна подія сталась 8 грудня, коли дружина повели їхнього старшого сина Велеса-Івасика на операцію з видалення двох молочних зубів в клініку ТОВ “ОРІ ГРУП” (Ori-Dent) у Львові. На жаль, ця проста і поширена операція закінчилася трагедією. Дитина не повернулася після неї додому, а потрапила до реанімації. Втім, батьки спочатку навіть не могли уявити, ЩО саме з їхнім сином.

Лікарі констатували смерть мозку маленькому Велесу. В такому стані він уже 21 день. Організм підтримують лише апарати. І хоч розум підказує, що сподіватися ні на що, батьки все ж продовжують вірити в диво.

Віктора навіть пускають до реанімації з бандурою, де він грає своєму синові, сподіваючись, що той почує його і повернеться до життя…

Як сталося, що хлопчику констатували смерть мозку після видалення молочних зубів

За словами Віктора Пашника, працівники стоматологічного центру запропонували провести оперативне втручання по видаленню молочних зубів під загальною анестезією.

У день оперативного втручання дитина дуже протестувала в операційній і не давала вдягнути маску, ніби відчуваючи наближення трагедії… Лікар-анестезіолог на очах дружини, силоміць одягала синові маску. Дружина попросила припинити це, але анестезіолог не послухала і продовжувала притискати маску, після чого він заснув, – розповів батько дитини

Він додав, що за деякий час після початку операції, дружина почула, що в операційній щось відбувається, туди почали бігти медпрацівники, а через 20 хвилин приїхали дві бригади невідкладної допомоги. Медичний директор клініки сказав, що під час операції в дитини сталася зупинка серця, але лікарям вдалося його запустити. Після цього хлопчика госпіталізували в реанімаційне відділення ВП “Лікарня святого Миколая” КНП “ТМО №1 м. Львова”

Віктор Пашник також розповів, що лікуючий лікар вже пізніше сказав батькам, що ситуація критична і що син перебуває у важкому стані. Також він підтвердив, що під час стоматологічної операції у хлопчика була клінічна смерть, і лікарі надто довго проводили реанімаційні заходи, що призвело до тяжкого стану дитини.

Станом на зараз ситуація щоразу погіршується і лікарі не дають жодного шансу нашому синові на життя, адже всі органи потроху відмирають. За моєю заявою була порушена кримінальна справа щодо неналежного надання нашому сину медичної допомоги в ТОВ “ОРІ ГРУП” і проводиться досудове розслідування, – написав батько

Він додав, що їм з дружиною досі не зрозуміло, що треба було робити в операційній зі здоровою дитиною, аби зараз син був в комі без шансів на життя.

На жаль, за яскравими рекламними вивісками приватних стоматологічних центрів часом стоять байдужість керівництва, непрофесійність медичних працівників та небажання визнавати недбалість. Щоразу прокручуються слова медичного директора ТОВ «ОРІ ГРУП» Романа Ониська, який виправдовував лікарів, говорив, які ж вони молодці, що все вчасно зробили, реанімували, алеж це неправда, бо якби все було кваліфіковано і вчасно, то хіба наш син був би зараз на межі життя і смерті, хіба б лікарі констатували смерть мозку…?! – написав Віктор

За його словами, байдужість керівництва стоматологічного центру до горя батьків проявляється ще і в тому, що стоматологи не віддають два маленькі видалені під час операції зуби дитини.

Які дорогі нам, адже вони нашого сина…пам’ять… – написав чоловік

Віктор закликав всі органи влади не залишитись байдужими до трагедії, бо за цим випадком можуть бути інші трагедії…

А ще застерігаємо батьків… Будьте пильними, обираєте дуже прискіпливо лікарів, аби не опинитись на нашому місці… пустоти, зневіри, розпачу та відчаю… – написав Віктор Пашник

Чоловік розповів, що вдома на Велеса чекають дві молодші сестрички. І батьки не знають, як дивитися їм в очі і сказати, що, можливо, братик більше ніколи не повернеться…

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