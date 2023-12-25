У нього було все: сім’я, школа, друзі, мирне життя у квітучому місті. І все це у нього забрали росіяни. Нижче у відео – історія 11-річного Іллі з Маріуполя, який втратив маму і якого дивом вдалося вирвати з лап окупантів. Історію оприлюднили автори проєкту «Діти війни», передає НСН.

Ілля – дитина, яка за своє коротке життя зазнала багато болю. Коли його рідне місто Маріуполь нещадно обстрілювали росіяни, від загинула його мама – вона зазнала поранення в голову, і шансів у неї не було. Сам хлопчик отримав безліч уламкових поранень.

Ілля каже, що його посічене тіло боліло не так сильно, як душа – коли він зрозумів, що мама мертва.

Жінку поховали у дворі сусіди.

А хлопчика окупанти вивезли в лікарню Донецька, де він зазнав ще більше фізичного та душевного болю. Операцію з видалення уламка з ноги йому, на той час 9-ти річному, робили без знеболення. Дорослі глумилися, кажучи, що тепер дитина має говорити не «Слава Україні», а «Слава Україні в складі росії» і змушували писати російською мовою. Але, незважаючи на свій маленький вік, хлопчик мужньо витримував усі ці знущання.

Завдяки великій команді урядових та неурядових структур і організацій, у тісній співпраці з бабусею хлопчика Оленою, Іллю вдалося повернути з депортації.

Наразі дитина проходить реабілітацію та мріє стати лікарем «щоб бути таким же, як і зараз наші хлопці на передовій, бойові медики та звичайні – вони герої справжні».

Історія 11-річного Іллі з Маріуполя (відео)

Маму вбили, а його посікло уламками, але душа боліла сильніше – історія 11-річного Іллі з Маріуполя (відео)

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