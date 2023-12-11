У Херсоні окупанти вбили пенсіонера і поранили ще трьох людей (фото, відео)

У Херсоні окупанти вбили пенсіонера і поранили ще трьох людей 11 грудня. Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура, передає НСН.

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, вдень 11 грудня впродовж кількох годин військові рф обстрілювали Херсонську територіальну громаду.

В одному з приміських селищ снаряд влучив у літню кухню. З-під завалів рятувальники дістали поранену людину, яку передали медикам, та деблокували тіло загиблого чоловіка.

Також в обласному центрі через ворожу атаку поранення отримали двоє чоловіків.

Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил рф.

Начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін підтвердив ворожі обстріли і надав уточнену інформацію щодо їх наслідків.

За його словами, в Антонівці під завалами будинку загинув 69-річний місцевий житель. До лікарні доставили 59-річного пораненого чоловіка.

У Херсоні тяжкі травми отримав 24-річний чоловік. В нього діагностували поранення щелепи, грудної клітини та ніг. Лікарі борються за життя потерпілого.

Також у місті під ворожий вогонь потрапив 34-річний херсонець. Зараз він знаходиться у медзакладі.

Прокудін зазначає, що окупанти не припиняють свій терор. Цілять по житлових будинках. Зокрема, одна з багатоповерхівок у Херсоні двічі за добу ставала ворожою мішенню. Є руйнування в освітньому закладі.

Як виглядає місто після чергової атаки – у відео.

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