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Окупанти вбили у Херсоні людей під час обстрілу вдень 12 січня (фото, відео)

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Окупанти вбили у Херсоні людей під час обстрілу вдень 12 січня (фото, відео)

Окупанти вбили у Херсоні людей під час обстрілу вдень 12 січня. Про це повідомив начальник Херсонської ОВА. Також інформацію оприлюднили у ДСНС, передає НСН.

Херсон. Сьогодні ворог обстріляв один з мікрорайонів міста. Через влучання снаряду спалахнув автомобіль. Рятувальники швидко загасили пожежу. В автівці було виявлено обгоріле тіло людини. Також на місці влучання загинула жінка, – йдеться у повідомленні ДСНС

Окупанти вбили у Херсоні людей під час обстрілу вдень 12 січня (фото, відео)

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Олександр Прокудін підтвердив, що вдень окупанти накрили артилерією вулиці міста. На місці прильоту загинула жінка. Також в автівці виявили обгоріле тіло. Особа людини встановлюється.

Росія вчергове підтвердила, що вона – країна-терорист. Щирі співчуття родинам загиблих, – написав начальник ОВА

Він оприлюднив відео з місця обстрілу

Вчергове окупанти вбили у Херсоні людей

Нагадаємо: Окупанти вбили заслужену артистку України, яка все життя пропрацювала в театрі російської драми у Харкові

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