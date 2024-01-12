Окупанти вбили у Херсоні людей під час обстрілу вдень 12 січня (фото, відео)

Окупанти вбили у Херсоні людей під час обстрілу вдень 12 січня. Про це повідомив начальник Херсонської ОВА. Також інформацію оприлюднили у ДСНС, передає НСН.

Херсон. Сьогодні ворог обстріляв один з мікрорайонів міста. Через влучання снаряду спалахнув автомобіль. Рятувальники швидко загасили пожежу. В автівці було виявлено обгоріле тіло людини. Також на місці влучання загинула жінка, – йдеться у повідомленні ДСНС

Олександр Прокудін підтвердив, що вдень окупанти накрили артилерією вулиці міста. На місці прильоту загинула жінка. Також в автівці виявили обгоріле тіло. Особа людини встановлюється.

Росія вчергове підтвердила, що вона – країна-терорист. Щирі співчуття родинам загиблих, – написав начальник ОВА

Він оприлюднив відео з місця обстрілу

Вчергове окупанти вбили у Херсоні людей

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