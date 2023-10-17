Окупанти обстріляли Херсон: били по вишу, підприємству, житловому сектору (відео)

Окупанти обстріляли Херсон вдень 17 жовтня. Про це НСН повідомляє, посилаючись на Херсонську ОВА і обласну прокуратуру.

Окупанти знову обстріляли Херсон. Є влучання у житловій зоні. Деталі – з’ясовуються. Наслідку удару – на фото, – йдеться у повідомленні Херсонської ОВА

У прокуратурі уточнюють, що, за даними слідства, 17 жовтня близько 11:10 російські військові вкотре обстріляли місто Херсон. Удар здійснено по району одного з вишів міста.

У зоні ураження опинився автомобіль охоронної фірми, водій автотранспорту отримав поранення. Його госпіталізовано. Також стало відомо про ще одного травмованого чоловіка, внаслідок обстрілу транспортного підприємства. Дані уточнюються.

Пошкоджено будівлю вишу, приватні будинки, автотранспорт.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями вживають заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил держави-агресора.

Окупанти обстріляли Херсон: відео наслідків від ОВА

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