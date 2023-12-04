В один день на війні загинули двоє братів з Харківщини

Подвійне горе у Краснокутській селищній громаді на Харківщині. Прийшла чорна звістка з фронту. В один день на війні загинули двоє братів – мешканців громади, передає НСН.

Подвійне горе в громаді… Злетіли до небес душі солдатів Валерія Череди та Олександра Череди, – йдеться у повідомленні

Зазначається, що захисники служили водіями зенітного кулеметного відділення зенітного артилерійського взводу роти вогневої підтримки військової частини.

Загинули брати у Донецькій області 28 листопада.

Валерію було 52 роки, Олександру – 48 років.

Гіркота від втрати, біль, який пронизує, до якого не можна звикнути. Щирі співчуття родинам та друзям солдатів. Вічна, світла пам’ять Героям… Сумуємo рaзoм iз вaми, низькo схиляємo гoлoви у скoрбoтi. Нeхaй душі померлих зaхисників знaйдуть вiчний спoкiй, – пишуть земляки

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