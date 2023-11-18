Під звуки пожежних сирен: у Запоріжжі провели в останню путь двох вбитих окупантами рятувальників (фото)

У Запоріжжі провели в останню путь двох героїв-рятувальників, чиї життя трагічно обірвалися у результаті ракетного удару росіян, повідомляє НСН з посиланням на Головне управління ДСНС України у Запорізькій області.

17 листопада особовий склад запорізьких рятувальників попрощався із 31-річним Віталієм Накаряковим і 34-річним Сергієм Дорогокуплею – вогнеборцями, які ліквідовували наслідки обстрілу у Запорізькому районі, коли ворожа ракета росіян обірвала їхні молоді життя назавжди. Незбагненно, цинічно, підло. Порушуючи усі існуючі конвенції і доктрини, на які росії вже давно байдуже.

Окрім родин, друзів та колег сотні людей прийшли віддати шану героям, які до останнього виконували свій службовий обов’язок і залишилися вірними йому назавжди. Під звуки пожежно-рятувальних сирен рятувальників провели в останню путь. Тепер вони назавжди в строю.

Віталій і Сергій до повномасштабного вторгнення служили в лавах ДСНС і мешкали на нині тимчасово окупованих територіях. Після захоплення українських міст окупантами вогнеборці переїхали у Запоріжжя, де продовжили службу.

Ми запам’ятаємо хлопців як вірних друзів, надійних колег та справжніх професіоналів. Невимовний біль втрати не дає усвідомити невідворотність смерті. Адже в нашій пам’яті вони назавжди залишаться живими. Вічна пам’ять побратимам. Глибокі і щирі співчуття родинам загиблих, – йдеться у повідомленні колег

У Запоріжжі провели в останню путь двох вбитих окупантами рятувальників: фото

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