Одеса 15 березня: ворог завдав двох ракетних ударів – серед загиблих рятувальник і медик

Одеса 15 березня знову переживає жахіття. Ворог завдав по місту двох ракетних ударів. На жаль, є загиблі і багато поранених. Також багато руйнувань. Ворог бив по житловій інфраструктурі.

Про наслідки підступної атаки НСН розповідає з посиланням на ОВА, прокуратуру і ДСНС.

Повітряну тривогу в Одеській області оголосили об 11:01, а відбій загрози пролунав вже об 11:47.

Як зауважила міська влада, заклади освіти сповістили, що всі діти, які на момент атаки перебували в школах та садочках, в безпеці.

Кількість загиблих і постраждалих постійно збільшується. Станом на 14:10 відомо про 14 загиблих, серед яких медик і рятувальник, та про 46 поранених. Такі дані оприлюднила прокуратура.

За даними слідства, 15 березня близько 11:00 збройні сили рф здійснили ракетну атаку по Одесі.

Пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура: житлові будинки, господарчі споруди, автотранспорт. Дані стосовно кількості загиблих та постраждалих, а також повного переліку руйнувань та пошкоджень уточнюються, – йдеться у повідомленні

У ДСНС кажуть, що рятувальники одразу прибули на місце ракетного удару та приступили до гасіння вогню, розбору завалів і пошуку постраждалих. Під час проведення робіт ворог повторно завдав ракетного удару, внаслідок якого загинув рятувальник.

За попередньою інформацією, серед травмованих 5 – співробітники ДСНС. Всім постраждалим надається необхідна допомога.

Ударом також пошкоджено 10 приватних будинків, станція технічного обслуговування, газопровід низького тиску та 2 пожежно-рятувальні автомобілі. Наразі тривають роботи щодо ліквідації пожежі газопроводу та приватного будинку на загальній площі близько 120 кв. м.

На місці працюють 50 рятувальників та 8 одиниць техніки ДСНС.

Одеса 15 березня: фото від ДСНС і прокуратури

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