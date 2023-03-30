Окупанти обстріляли Запорізьку область, є жертви – моторошні фото наслідків

Окупанти обстріляли Запорізьку область. Є поранені і вбиті люди. Зруйновано будинки. Поліція фіксує наслідки чергових ударів, передає НСН, посилаючись на ОВА.

За дві доби (28 і 29 березня) в органах поліції зареєстровано 36 повідомлень про руйнування. Постраждала житлова інфраструктура Пологівського району, зокрема оселі мешканців Гуляйполя та Оріхова.

Російські війська обстріляли територію Запорізької області з реактивних систем залпового вогню, авіації та артилерії, також використали ворожі безпілотники.

Найбільших уражень зазнали населені пункти Пологівщини. В Оріхові внаслідок авіаудару та періодичних артилерійських обстрілів зруйновані будинки та присадибні будівлі, пошкоджено територію домоволодінь.

Не менших збитків завдано і жителям Гуляйполя. Окрім знищених осель ворог забрав життя 63-річного місцевого мешканця. Також у результаті збройної атаки осколками снарядів поранено двох осіб 58-річного чоловіка та 59-річну жінку – обох постраждалих доставлено до лікарні.

Окупанти обстріляли Запорізьку область: фото наслідків

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