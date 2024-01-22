Водій згорів в авто: окупанти обстріляли Куп’янськ

Окупанти обстріляли Куп’янськ 22 січня. Є загиблий і поранений. Про це повідомляють у ГУ ДСНС України, передає НСН.
Окупаційні війська росії обстріляли м. Куп’янськ близько 16:00.
Внаслідок удару зайнявся легковий автомобіль, пошкоджені житлові будинки і торговельний заклад.
Водій машини загинув на місці. Ще один чоловік отримав поранення.
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