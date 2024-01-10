Росіяни можуть активізувати наступ на Куп’янськ найближчими тижнями – ISW

Росіяни можуть активізувати наступ на Куп’янськ найближчими тижнями. Так вважають аналітики американського інституту вивчення війни (ISW), передає НСН.

Росіяни можуть активізувати наступ на Куп’янськ

У своїх висновках аналітики спираються, зокрема, на російські джерела, які останнім часом відновлюють давні заклики до широкомасштабної російської наступальної операції в Харківській області з метою створення “буферної зони” з Бєлгородською областю, незважаючи на ймовірну нездатність російських військових провести операцію по захопленню значної території в Харківській області в найближчому майбутньому.

За оцінками аналітиків, російське вторгнення глибиною 15 кілометрів і завширшки в кілька сотень кілометрів буде масштабним оперативним заходом, який потребуватиме набагато більшого та значно краще забезпеченого ресурсами угруповання сил, ніж те, яке РФ наразі сконцентрувала уздовж всього кордону з Україною, і, насамперед, у Бєлгородській області.

ISW раніше дійшов висновків, що російські війська можуть активізувати зусилля із захоплення Куп’янська (Харківська область) найближчими тижнями, і що російське угруповання на куп’янському напрямку видається більш придатним для проведення посилених наступальних зусиль, ніж будь-де ще в Україні.

Російські військові, ймовірно, наразі здатні проводити лише дії тактичного рівня в Харківській області з Бєлгородської області, що в кращому разі послужить вивертами, щоб відвернути українські сили від можливого російського оперативного втручання на Куп’янському напрямку. – сказано в огляді

Обстріли Харківщини

Тим часом обстріли Харківської області і самого Харкова не припиняються.

Так, вночі росіяни знову обстрілювали Харків. Цього разу, як повідомив міський голова Ігор Терехов, об’єктом атаки став дитячий табір – на щастя зараз він порожній.

Щодо нічного обстрілу. Гатили по дитячому оздоровчому табору на околиці міста. Два прильоти. Пошкоджено кілька будівель, але, на щастя, без постраждалих. Бо табір порожній. Наголошую, що це абсолютно цивільний обʼєкт. Тож наш ворог вчергове підтвердив, що він – в чистому вигляді терорист, – написав Терехов у своєму Телеграм-каналі

Прокурори задокументували наслідки обстрілів по цивільних обʼєктах на Харківщині з боку зс рф

А вранці 9 січня окупанти обстріляли с. Слобожанське. Пошкоджено будівлю сільської ради та житлові будинки. Під обстріл потрапили енергетики, які проводили ремонтні роботи. Без постраждалих. Попередньо, удар був завданий авіабомбою.

8 січня приблизно о 22:30 російські військові також били по с. Веселе. Зазнали часткових руйнувань приватні домоволодіння. За попередніми даними, ворог бив по селу з танка.

Наслідки обстрілів Харківщини на фото

До речі, раніше ми писали: Великий наступ на Куп’янськ: в ЗСУ прокоментували прогнози західних аналітиків

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