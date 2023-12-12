Ворог накрив вогнем Куп’янськ, усі жертви – люди похилого віку (фото)

Ворог накрив вогнем Куп’янськ. Жертвами артобстрілу окупантів стали літні люди. Один чоловік загинув від отриманих поранень, ще двоє – травмовані, але вижили. Про це НСН повідомляє, посилаючись на Харківську обласну прокуратуру і начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Сьогодні внаслідок ворожого артобстрілу по м. Куп’янськ загинув 73-річний цивільний чоловік. Ще один місцевий житель 79 років отримав осколкові поранення, госпіталізований до медичної установи. А 81-річний поранений від госпіталізації відмовився.

У місті пошкоджено низку житлових будинків та господарчих споруд. У будинках зруйновано вікна та паркан. На місці працюють правоохоронці та фіксують черговий акт тероризму росіян.

За даними слідства, вранці 12 грудня російські військовослужбовці здійснили артилерійський обстріл м. Купʼянськ.

Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції вживають всіх заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил держави-агресора.

Ворог накрив вогнем Куп’янськ: фото

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