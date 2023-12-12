Ворог накрив вогнем Куп'янськ, усі жертви – люди похилого віку (фото)
5 /5
Based on 5 ratings

Купити квартиру в Дніпрі

Тег:
ВійнаХарків

Ворог накрив вогнем Куп’янськ, усі жертви – люди похилого віку (фото)

Адмін сайту
Ворог накрив вогнем Куп'янськ, усі жертви – люди похилого віку (фото)

Ворог накрив вогнем Куп’янськ. Жертвами артобстрілу окупантів стали літні люди. Один чоловік загинув від отриманих поранень, ще двоє – травмовані, але вижили. Про це НСН повідомляє, посилаючись на Харківську обласну прокуратуру і начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Сьогодні внаслідок ворожого артобстрілу по м. Куп’янськ загинув 73-річний цивільний чоловік.  Ще один місцевий житель 79 років отримав осколкові поранення, госпіталізований до медичної установи. А 81-річний поранений від госпіталізації відмовився.

У місті пошкоджено низку житлових будинків та господарчих споруд.  У  будинках зруйновано вікна та паркан. На місці працюють правоохоронці та фіксують черговий акт тероризму росіян.

За даними слідства, вранці 12 грудня російські військовослужбовці здійснили артилерійський обстріл м. Купʼянськ.

Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції вживають всіх заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил держави-агресора.

Ворог накрив вогнем Куп’янськ: фото

Ворог накрив вогнем Куп'янськ: фото

Ворог накрив вогнем Куп'янськ: фото

Ворог накрив вогнем Куп'янськ: фото

Ворог накрив вогнем Куп'янськ: фото

Ворог накрив вогнем Куп'янськ: фото

Ворог накрив вогнем Куп'янськ: фото

Ворог накрив вогнем Куп'янськ: фото

Ще новини України: Ворог масовано обстріляв Нікополь: є поранена, понівечено храм, 21 будинок, адмінбудівлю (фото, відео)

ЗАЛИШИТИ КОМЕНТАР

Корисні посилання дивіться нижче

НСН у телеграм

Схожі публікації

To Top
Ще новини ⬇
Головна
Назад
Розділи
Важливі
Lite
Пошук
×