Окупанти 116 разів обстріляли Херсонщину за добу: двоє загиблих і 7 поранених

Окупанти 116 разів обстріляли Херсонщину за добу. На жаль, є загиблі і поранені, а також руйнування. Про це НСН повідомляє, посилаючись на Херсонську ОВА і прокуратуру.

За минулу добу противник здійснив 116 обстрілів, випустивши 531 снаряд з мінометів, артилерії, РСЗВ, танків, авіації та БпЛА, в тому числі типу “Shahed-131/136”.

По місту Херсон ворог випустив 57 снарядів.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію заводів, парку та складське приміщення у Херсоні; “шахедами” атакували адмінбудівлю та фермерське господарство у Бериславському районі.

Через російську агресію 2 людини загинули, ще – 7 дістали поранення.

Так, за даними слідства, 17 січня у селі Ромашкове Білозерської громади поранення отримала 81-річна жінка, їй надано медичну допомогу на місці.

У місті Берислав троє цивільних дістали поранень різного ступеню. Двоє чоловіків та жінка постраждали через вибух ворожого дрону, який влучив у приватний будинок.

Через обстріли пошкоджені також житлові будинки, господарські споруди та автотранспорт.

17 січня від полудня російські військові майже безперервно обстрілювали Херсон.

Близько 15:00 внаслідок чергової атаки на обласний центр від уламків снаряду загинув чоловік, який перебував за кермом автомобіля.

Також до лікарні із пораненнями доставлено 71-річну місцеву жительку.

Травми жінка отримала внаслідок обстрілу перебуваючи у власній оселі.

Під час нічної дронової атаки у Дніпровському районі Херсона постраждала 50-річна жінка. Її доставили до медичного закладу.

Один “Shahed-131/136” силам протиповітряної оборони в Херсонській області вдалось знищити.

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