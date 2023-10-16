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Тег:
ВійнаПолтава

Нічний обстріл Миргорода 16 жовтня: в ОВА показали фото наслідків

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Нічний обстріл Миргорода 16 жовтня: в ОВА показали фото наслідків
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Нічний обстріл Миргорода 16 жовтня стався під час під час повітряної атаки росіян. Раніше повідомлялося, що, тут, на жаль, є руйнування. В Полтавській ОВА показали фото наслідків ворожих ударів, передає НСН.

За даними керівництва області, на щастя, влучань в цивільну чи критичну інфраструктуру не сталося. Проте уламки ракети пошкодили близько 50 приватних будинків. Також стало відомо, що в результаті нічної ворожої атаки від вибухової хвилі пошкоджений ще один обʼєкт соціальної інфраструктури. У будівлі частково вибило вікна.

Постраждало троє людей, серед них одна десятирічна дитина. Всі були доставлені до лікарні в стані середньої тяжкості. Загиблих немає.

Створені три комісії, які обстежують пошкоджене майно.

Сьогодні працювали в Миргороді. Були на місці події, поспілкувалися з людьми, чиє майно пошкоджене. Всі обов’язково отримають компенсацію в межах обласної комплексної програми. Крім того, є можливість скористатися державною підтримкою за програмою «єВідновлення», – написав очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін

За його словами, наразі комісії обстежили вже 40 будинків і 36 квартир. Робота триває.

Нічний обстріл Миргорода 16 жовтня: в ОВА показали фото наслідків

Працюють телефонні гарячі лінії з питань щодо пошкодженого майна. За необхідності можна звертатися за консультацією до спеціалістів.

  • (05355) 5-25-01 – приймальня міського голови (цілодобово);
  • (05355) 5-31-85 – сектор цивільного захисту (у робочий час);
  • (05355) 5-25-25 – управління архітектури та містобудування (у робочий час).

Нічний обстріл Миргорода 16 жовтня: фото наслідків

Нічний обстріл Миргорода 16 жовтня: в ОВА показали фото наслідків

Нічний обстріл Миргорода 16 жовтня: в ОВА показали фото наслідків

Нічний обстріл Миргорода 16 жовтня: в ОВА показали фото наслідків

Нічний обстріл Миргорода 16 жовтня: в ОВА показали фото наслідків

Нічний обстріл Миргорода 16 жовтня: в ОВА показали фото наслідків

Ще новини України: Зміни у програмі «єВідновлення» – як зросла сума компенсації за пошкоджене житло

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