Не тільки Бахмут і Авдіївка… Названо ще одне місто України, зруйноване на 95%

Не тільки Мар’янка, Бахмут і Авдіївка… Названо ще одне місто України, зруйноване на 95%. Це багатостраждальний Оріхів, що на Запоріжжі. Про такі масштаби руйнувань заявив начальник ЗОВА Іван Федоров, передає НСН.

Голова ОВА повідомив, що 95% будівель у місті Оріхів Запорізької області зруйновані через постійні обстріли з боку російських військ.

Навідав наш Оріхів, зранений постійними ворожими атаками. На будинках не залишилось живого місця – 95% обстріляні ворогом – написав Федоров у соцмережах

За його словами, у місті безлюдні вулиці. Люди ховаються навіть не від щоденних, а від щогодинних вибухів, які постійно чути то далеко, то зовсім близько.

Проте мешканці Оріхова – незламні. Вони тримаються разом, – наголосив Федоров

Він оприлюднив відео з Оріхова…

Ще одне місто України, зруйноване на 95%: відео

Місто Оріхів з перших днів вторгнення піддається регулярним обстрілам зі сторони окупаційних військ рф. Зокрема армія рф скидує на місто керовані авіабомби.

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