Понівечено 11 автобусів, музей і багатоповерхівки – наслідки обстрілів Херсона (відео)

В ОВА і МВА показали наслідки обстрілів Херсона і звітували про безпекову ситуацію в області, Ворог не припиняє нищити інфраструктуру правобережжя Херсонщини. Знищено автобуси, які здійснювали міські перевезення пасажирів у Херсоні. Постраждали музей, магазин, багатоповерхівки та інші об’єкти.

Про все це НСН розповість детальніше.

За даними ОВА, минулої доби противник обстрілював Михайлівку, Новоберислав, Дудчани, Червоний Маяк, Берислав, Вірівку, Кізомис, Новотягинку, Токарівку, Ромашкове, Антонівку, Понятівку та місто Херсон.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 6 багатоповерхівок та 5 приватних будинки.

Також внаслідок обстрілів зафіксовані влучання в музей, магазин та заклад громадського харчування. Були пошкоджені гаражне приміщення автотранспортного підприємства, автобуси, комунальна техніка та легкові автомобілі.

На щастя, за цю добу постраждалих серед цивільного населення немає.

Силам протиповітряної оборони в Херсонській області вдалось знищити 1 “Shahed-131/136”.

Наслідки обстрілів Херсона

В МВА уточнюють, що Херсонську міську територіальну громаду за минулу добу було обстріляно 7 разів. Ураження зафіксовані в Херсоні.

Зокрема, було пошкоджено 6 багатоповерхових будинків, кафе, музей, 2 цивільних автомобілі, 1 службовий автомобіль, 1 навантажувач та 11 автобусів.

Відео з Херсона

На відео нижче будинок, де російський снаряд “прилетів” прямо у квартиру.

За одну мить затишна оселя перетворилася на руїну з проломленою стіною та потрощеними меблями. Лише дивом ніхто з мешканців не постраждав. Зараз у побитих квартирах працюють фахівці Херсонської обласної комунальної аварійно-рятувальної служби. Вони допомагають містянам провести першочергові ремонтні роботи, – повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін

А на цьому відео наслідки удару по автотранспортному підприємству у Херсоні. Тут виникла пожежа, яка знищила кілька одиниць техніки.

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