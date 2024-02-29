Окупанти обстрілюють Херсонщину: є загиблі і багато руйнувань

Окупанти обстрілюють Херсонщину вдень і вночі. Вже зранку 29 лютого внаслідок атаки загинула людина. Минулої доби росіяни теж здійснили смертельний обстріл. Про це НСН повідомляє, посилаючись на ОВА і Херсонську обласну прокуратуру.

Сьогодні вранці військові рф атакували Херсонський район, є загиблий – розпочато розслідування, – повідомляє прокуратура.

За даними слідства, 29 лютого 2024 року близько 05:40 військові рф обстріляли Дар’ївську громаду Херсонського району.

Внаслідок обстрілу села Понятівка загинув 35-річний чоловік.

Пошкоджень зазнали житлові будинки, господарські споруди.

Окупанти обстрілюють Херсонщину: наслідки атак за минулу добу

Минулої доби, за даними ОВА, противник обстрілював Львове, Нововоронцовку, Берислав, Томарине, Зміївку, Антонівку, Дніпровське, Понятівку, Станіслав, Садове, Михайлівку, Качкарівку, Новоберислав, Тягинку, Осокорівку, Одрадокам’янку, Ромашкове, Зимівник, Інгулець та місто Херсон.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема були пошкоджені 12 багатоповерхівок та 40 приватних будинків.

У Херсоні зафіксовані влучання в об’єкт критичної інфраструктури, адмінбудівлю та типографію, також пошкоджено гаражний бокс.

Внаслідок обстрілів у населених пунктах області пошкоджені адмінбудівлі, сільгосппідприємства, очисні споруди, господарські будівлі та автівки.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 2 – дістали поранення.

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