Нафтова пляма після удару по ДніпроГЕС рухається вниз за течією, але загрози немає – міністр екології

Нафтова пляма після удару по ДніпроГЕС рухається вниз за течією, але загрози для населення, яке бере воду з Дніпра, немає.

Про таке заявив в ефірі телемарафону міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець, передає НСН.

За словами посадовця, фахівці Держводагентства та Держекоінспекції здійснюють постійний моніторинг якості води після атаки військових рф на ДніпроГЕС, адже у воду потрапили півтони паливно-мастильних матеріалів. Нафтова пляма рухається вниз за течією, але концентрація забруднюючих поступово речовин зменшується, ризиків для населення немає. Фахівці слідкують, щоб нафтопродукти не потрапили у систему водозабору.

За кілька днів, можливо за тиждень ця ситуація вийде на нормальний рівень, – пообіцяв Стрілець

Збитки для екології внаслідок удару по ДніпроГЕС

За словами Стрільця, станом на сьогодні попередні збитки довкіллю внаслідок ракетної атаки ворога по Дніпровській ГЕС становлять 140 мільйонів гривень. Але підрахунки ще продовжуються і ця сума може збільшитись.

Якщо говорити про збитки внаслідок потрапляння ракети в ДніпроГЕС, то орієнтовно вони на сьогоднішній день пораховані в обсязі 140 мільйонів гривень, але продовжується обрахунок, тому що збитки довкіллю це не тільки відходи руйнації або забруднення води, це в тому числі вибух, це горіння, це вплив на всі елементи екосистеми, – зазначив Стрілець

Через удар по ДніпроГЕС у Запоріжжі виникли проблеми з рухом

Після ворожого обстрілу і пошкодження греблі дістатися з правого берега на лівий через ДніпроГЕС у Запоріжжі стало складно. Рух уповільнився майже в 2 рази.

Для того, щоб вирішити цю проблему і люди не запізнавались на роботу, Запорозька обласна військова адміністрація провела спільну нараду з представниками міської влади, служби відновлення доріг, патрульної поліції, гідроелектростанції. На ній вирішували питання організації двостороннього руху автотранспорту по новому мосту. Зараз він односторонній.

Наша мета – розвантажити ГЕС і перерозподілити потік машин по Запоріжжю так, щоб водії рухалися комфортно і безпечно. Для цього розробляємо нову схему організації дорожнього руху: оновлюємо механізм двостороннього руху на греблі, направляємо потік транспорту через незавантажені вулиці та інші мости, місто забезпечує нові дорожні знаки та розмітку. Новий механізм запустимо вже цього тижня, – повідомив очільник ЗОВА Іван Федоров

Гендиректор «Укргідроенерго» Ігор Сирота каже, що сама гребля не зруйнована. Пошкоджені тільки підкранові балки і мостовий перехід, консольна частина.

Будемо намагатися відновити якнайшвидше і мостовий перехід, і опори, там де є підкранові балки, щоб кран зміг відкривати всі затвори, тому що воду ми пропускаємо через затвори, піднімаючи їх, – каже Ігор Сірота

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