На Житомирщині чоловік розтрощив могилу військового. Його затримали.

Про це розповіли у поліції, передає НСН.

Цей випадок стався вніч на 23 березня у Романівській громаді. Про пошкодження могили повідомила 62-річна мати загиблого. На місці події працювала слідчо-оперативна група відділу поліції № 5 (Чуднів) Житомирського райуправління.

На місці захоронення військового правоохоронці зафіксували пошкоджені дерев’яний надгробник, металевий хрест, рамку з фотографією покійного, флагштоки, на яких кріпилися прапори. Також на території кладовища була хаотично розкидана похоронна атрибутика.

Поліцейські з’ясували, що 22 березня ввечері до кладовища прийшов 39-річний житель цієї ж громади, який скоїв наругу над могилою воїна.

«Свої дії пояснив ревнощами. Мовляв, колишня дружина його покинула та розпочала нові стосунки з військовим. Те, що чоловік загинув, не приборкало його гніву й фігурант таким чином вирішив помститися», розповіли у поліції.

За даним фактом поліцейські проводять досудове розслідування за ч. 2 ст. 297 Кримінального кодексу України. За такі дії жителю Романівської громади може загрожувати обмеження волі на строк від 3 до 5 років або позбавлення волі на той самий строк.

На Житомирщині чоловік розтрощив могилу військового: фото

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