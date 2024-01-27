На Закарпатті стався зсув ґрунту: можлива евакуація

На Закарпатті стався зсув ґрунту. Про це повідомив глава Закарпатської військової адміністрації Віктор Микита, передає НСН.

Зсув ґрунту стався у Дубівській громаді Тячівського району в межах території лісового фонду Краснянського лісництва ДП «Мокрянське лісомисливське господарство». Його площа – 10,5 гектара.

Причиною називають через рясні опади, які впродовж останніх днів пройшли на Закарпатті. Наслідками стали нищівні паводки та серйозне розм’якшення ґрунтів.

Існує можливість, що населення евакуюють, розповів Віктор Микита.

Підготовлено техніку й особовий склад ДСНС, ЛМГ (лісо-мисливське господарство) і громади для ліквідації можливих наслідків надзвичайної ситуації природного характеру, – зазначив глава ОВА

Вживаються заходи задля запобігання й оперативного реагування на зміни ситуації.

Вже уточнили план можливої евакуації мешканців населеного пункту, наближеного до місця зсуву ґрунту, додав Микита.

У ДП «Ліси України» назвали причину зсуву ґрунту. Стався він через рясні опади, які впродовж останніх днів пройшли на Закарпатті. Наслідками стали нищівні паводки та серйозне розм’якшення ґрунтів.

Процес зсуву ґрунту триває! Через це виникає критична загроза перекриття доріг та річок на Тячівщині, що може завдати шкоди домогосподарствам. Також у результаті нищівного зсуву пошкоджено сотні дерев, – йдеться в повідомленні

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