На Світязі через раптовий шторм велика кількість відпочивальників опинилися у небезпеці (фото)

На Світязі через раптовий шторм велика кількість відпочивальників опинилися у небезпеці. Людям на допомогу прийшли рятувальники. Про це повідомляє ГУ ДСНС України, передає НСН.

Вдень 6 серпня через раптове ускладнення погодних умов та шквальний вітер на озері Світязь Ковельського району на Волині велика кількість відпочивальників не змогли впоратись з керуванням катамаранів, інших плавзасобів та повернутись з великої віддалі до берега.

Троє людей (чоловік та двоє дівчат) перебували у воді – співробітники водолазно-рятувального відділення ГУ ДСНС у Волинській області врятували їх першочергово, підняли на борт рятувального катеру, допомогли зігрітись та доправили на берег.

Рятувальники надали допомогу ще чотирьом десяткам відпочивальників – дітей, підлітків та дорослих почергово брали на борт рятувальних човнів та доправляли на берег.

На Світязі стався раптовий шторм 6 серпня

Ще новини України: Відпочинок на Шацьких озерах-2023: лебеді, пончики, сомики, лохина і дивовижно чиста вода (фото)