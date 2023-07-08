На Чернігівщині у Десні потонули двоє 15-річних дівчат. Їх тіла підняли на поверхню рятувальники. Про трагедію повідомляє ГУ ДСНС у Чернігівській області, передає НСН.

Дівчата зникли поблизу с. Оболоння Коропської територіальної громади Новгород-Сіверського району.

Станом на 16:00 7 липня водолазами було виявлено та піднято на поверхню з річки Десна тіла двох дівчат 2008 р.н.

Загалом до пошукових робіт було залучено понад 30 чоловік: рятувальники, водолази, поліцейські та місцеві жителі.

Від початку року на водоймах загинуло майже півтисячі людей – ДСНС

З початку року на водоймах України загинуло 478 людей, 38 з яких — діти.

Липень лише розпочався, а статистика вже негативно “вражає” – 24 загиблих, у тому числі 6 дітей.

Ігнорування правил безпеки стає причиною трагічних випадків на воді. Особливо уважними необхідно бути з дітьми. Адже зараз канікули і вони часто проводять час на водоймах, без нагляду дорослих. Бережіть своє життя і життя своїх рідних! І пам’ятайте – вода не пробачає помилок! Шановні батьки, слідкуйте за дозвіллям малечі, не дозволяйте самостійно відвідувати навіть найменші водойми! – звертаються до громадян у ДСНС

Українців закликають не втрачати пильність: у країні триває війна, тож не слід нехтувати заборонами місцевого самоврядування щодо купання у водоймах, які можуть бути забруднені вибухонебезпечними предметами унаслідок ворожих обстрілів.

Не заходьте у воду напідпитку, не пірнайте на мілководді або в незнайомих місцях, не запливайте далеко від берега. Бережіть себе та рідних, – додають рятувальники

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