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ВійнаКрим

На рейді Севастополя загорівся корабель, ймовірно носій Калібрів: фото, відео

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На рейді Севастополя загорівся корабель
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13 жовтня на рейді Севастополя загорівся корабель. Ймовірно це носій Калібрів. Фото і відео з місця події публікують у соцмережах, передає НСН.

Зокрема, про вибух у п’ятницю 13 жовтня повідомляє Телеграм-канал «Кримський вітер». Автори повідомлення припускають, що це може бути малий ракетний корабель Буян-М.

Зазначається, що про «глухий вибух» повідомили мешканці центру міста, спрацювали сигналізації автомобілів.

Згодом Телеграм-канал повідомив, що із Севастополя вийшов тральщик проекту 266-М.

На рейді Севастополя загорівся корабель

Тим часом так звана «влада» вже прокоментувала вибух.

За інформацією від Чорноморського флоту, гучні звуки в районі Північного молу — це тренування розрахунків ППДО. Також проводяться навчання з пошуково-рятувального забезпечення в акваторії Чорного моря, – написав гауляйтер Развожаєв

На рейді Севастополя загорівся корабель

На рейді Севастополя загорівся корабель: фото, відео

На рейді Севастополя загорівся корабель

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