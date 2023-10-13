На рейді Севастополя загорівся корабель, ймовірно носій Калібрів: фото, відео

13 жовтня на рейді Севастополя загорівся корабель. Ймовірно це носій Калібрів. Фото і відео з місця події публікують у соцмережах, передає НСН.
Зокрема, про вибух у п’ятницю 13 жовтня повідомляє Телеграм-канал «Кримський вітер». Автори повідомлення припускають, що це може бути малий ракетний корабель Буян-М.
Зазначається, що про «глухий вибух» повідомили мешканці центру міста, спрацювали сигналізації автомобілів.
Згодом Телеграм-канал повідомив, що із Севастополя вийшов тральщик проекту 266-М.
Тим часом так звана «влада» вже прокоментувала вибух.
За інформацією від Чорноморського флоту, гучні звуки в районі Північного молу — це тренування розрахунків ППДО. Також проводяться навчання з пошуково-рятувального забезпечення в акваторії Чорного моря, – написав гауляйтер Развожаєв
На рейді Севастополя загорівся корабель: фото, відео
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