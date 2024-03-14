На Одещині знайшли мертвими двох військових – що про це відомо

На Одещині знайшли мертвими двох військових, повідомляє НСН з посиланням на УНН. Тіло одного військового знайшли на вулиці. Інший був прикордонником – він помер від вогнепального поранення. Що про все це відомо?

В одному з підрозділів Білгород-Дністровського прикордонного загону в Одеській області було знайдено мертвим прикордонника з вогнепальним пораненням, а в Подільську Одеської області на вулиці було знайдено мертвим військовослужбовця.

Інформацію про виявлене тіло прикордонника журналістам підтвердив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

На запитання, чи справді на Одещині знайшли мертвим прикордонника з вогнепальним пораненням, Демченко відповів: “Так”.

За його словами, тіло виявили в одному з підрозділів Білгород-Дністровського прикордонного загону.

Раніше декілька Телеграм-каналів повідомили, що на Одещині на кордоні з Молдовою прикордонник застрелився в туалеті.

Зазначається, що у туалеті було знайдено тіло 20-річного інспектора прикордонної служби. Чоловік нібито відразу після отримання автомата відійшов до туалету та здійснив постріл у голову.

У Подільську ж Одеської області на вулиці знайшли мертвим військового.

Згодом правоохоронці затримали чоловіка, який 8 березня, вбив військовослужбовця. Ним виявився житель Одеської області, який тимчасово проживав у райцентрі. За скоєне правопорушнику загрожує до 15-ти років позбавлення волі.

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